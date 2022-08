Pressfocus Na zdjęciu: Antony

Manchester United wie, że Antony chciałby trafić na Old Trafford. Ajax odrzuca oferty transferu, ale angielski klub nie zamierza się poddać.

Antony z powodzeniem reprezentuje Ajax

Brazylijczyk chciałby jednak współpracować ponownie z Erikiem ten Hagiem

Manchester United spróbuje zatem ponownie kupić skrzydłowego

Duża determinacja na Old Trafford

Manchester United pozostaje bez choćby jednego punktu po dwóch kolejkach nowego sezonu Premier League. Erik ten Hag nie tak wyobrażał sobie początek swojego pobytu na Old Trafford. Czerwone Diabły muszą się wzmocnić, co też klub czyni. Holenderski szkoleniowiec za jakiś czas będzie miał do dyspozycji Casemiro, którego transfer jest pewny. Więcej wątpliwości budzi to, czy Manchester United zasili Antony, którego kupno blokuje Ajax.

Amsterdamski klub zarobił tego lata na sprzedaży zawodników już ponad 120 milionów euro, więc absolutnie nie ma potrzeby uzyskania kolejnych milionów. Tych na konto mistrza Holandii mogłoby ponownie wpłynąć bardzo dużo, ponieważ Manchester United jest zdeterminowany, aby do drużyny Erika ten Haga dołączył Antony, czyli niedawny szkoleniowiec Brazylijczyka. Z tego względu zawodnik chce trafić na Old Trafford.

Manchester United wysłał Ajaxowi już kilka ofert transferu. Najnowsza propozycja została niedawno odrzucona, ale Czerwone Diabły się nie poddadzą i złożą lepszą ofertę. Być może porozumienie się zbliża, ponieważ amsterdamczycy zastanawiają się nad tym, aby Antony znalazł się poza wyjściową jedenastką na najbliższy mecz. Brazylijczyk nie wziął dzisiaj udziału w treningu z zespołem. Zamiast tego udał się na siłownię.

