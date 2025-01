Nicola Zalewski nadal znajduje się na radarze Olimpique Marsylia. Francuski zespół nie przestał starać się o wahadłowego AS Romy, o czym informuje Gianluca Di Marzio. Zaś "Corriere dello Sport" pisze o tym, że Zalewski skłania się właśnie ku tej opcji.

dpa/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski nadal na radarze Olimpique Marsylia

Nicola Zalewski od przynajmniej letniego okienka transferowego intensywnie łączony jest z odejściem z AS Romy. Pozycja wahadłowego reprezentacji Polski po odejściu Jose Mourinho znacząco spadła i coraz częściej całe mecze przesiaduje on na ławce rezerwowych. Z tego też powodu już latem wydawało się, że Zalewski odejdzie, wówczas bardzo blisko pozyskania Polaka były kluby z Turcji, ale ostatecznie do przenosin nie doszło.

To może zmienić się jednak teraz. W ostatnich dniach i tygodniach media informowały, że Nicola Zalewski znalazł się na radarze przynajmniej dwóch klubów. We Włoszech Polaka chciałoby Como, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Z kolei jakiś czas temu pojawiły się informacje mówiące o zainteresowaniu ze strony Olimpique Marsylia. Od tamtego czasu minęło już trochę, ale zainteresowanie ze strony klubu z Francji nadal występuje, o czym właśnie poinformował Gianluca Di Marzio. Klub z Ligue 1 nadal walczy o zakontraktowanie reprezentanta Polski i to jeszcze tej zimy.

Z kolei “Corriere dello Sport” pisze o tym, że Zalewski praktycznie już zdecydował, gdzie wolałby trafić. Dziennikarze z Włoch wskazują właśnie na Olimpique Marsylia, który ma “intrygować” Nicolę.

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał 16 spotkań dla AS Romy, w których zanotował dwie asysty. W sumie dla zespołu z Wiecznego Miasta ma 122 mecze i dwa gole oraz 9 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia 23-latka na 10 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

