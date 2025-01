PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City chce Kimmicha z Bayernu Monachium

Manchester City w tym sezonie przeżywa chyba największy kryzys od lat. Właściwie można powiedzieć już, że Obywatele wypisali się z walki o mistrzostwo Anglii, a i w Lidze Mistrzów są na wylocie. Na kolejkę przed końcem nie mogą być pewni gry w kolejnej fazie tych rozgrywek. Tym samym wymusza to na działaczach radykalne ruchy i sięgnięcie głęboko do kieszeni.

Tylko w tym okienku do Man City dołączyło trzech graczy za kwotę w sumie przekraczającą 150 milionów euro. To jednak nie koniec. Według informacji przekazanych przez serwis “Football Insider”, Joshua Kimmich z Bayernu Monachium jest kolejnym celem transferowym Manchesteru City. Rozchwytywany gwiazdor monachijczyków mógłby trafić do Obywateli już tej zimy, choć jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Pep Guardiola nie chce jednak czekać i liczy na powrót do współpracy z Kimmichem, którego bardzo dobrze zna.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Joshua Kimmich w tym sezonie rozegrał 29 spotkań i zdobył jedną bramkę oraz zanotował osiem asyst. W sumie reprezentant Niemiec na koncie ma 419 spotkań dla Bayernu Monachium. Serwis “Transfermarkt” wycenia prawego obrońcę na 50 milionów euro. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca tego roku, a wcześniej zainteresowanie gwiazdą Bayernu wyrażał Real Madryt i Barcelona.

Zobacz także: Manchester City sięgnie po gwiazdę PSG? Guardiola jest nim oczarowany!