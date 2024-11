Nicola Zalewski może odejść z Romy. Chce go jego były trener

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zbliża się zimowe okno transferowe, Fenerbahce rozpoczęło już poszukiwania nowych zawodników

Według tureckich mediów trener Jose Mourinho odbył spotkanie ze sportowym dyrektorem Fenerbahce, Mario Branco. Portugalski szkoleniowiec podczas rozmowy wyraził chęć sprowadzenia Nicolę Zalewskiego, swojego byłego podopiecznego z Romy.

– Znam Zalewskiego bardzo dobrze. To świetny zawodnik, a jego transfer byłby dla nas dużym sukcesem. Chciałbym wykorzystywać go na różnych pozycjach. Chcę go w swoim zespole – miał powiedzieć swojemu rodakowi Mourinho.

Reprezentantem Polski interesowały się niedawno także inne tureckie zespoły. Na początku sezonu po odejściu Kerema Akturkoglu, Galatasaray rozpoczęło poszukiwania zawodnika, który mógłby grać na skrzydle. Chcieli wtedy pozyskać Nicolę Zalewskiego.

Choć osiągnęli oni nawet porozumienie z Romą, nie udało im się przekonać Polaka do transferu. Zainteresowanie polskim zawodnikiem wyraził również Besiktas.

Po rozmowach Mourinho z Branco prawdopodobne jest, że w zimowym okienku transferowym Fenerbahce wyśle zapytanie do Romy o Zalewskiego.

22-letni zawodnik wystąpił w tym sezonie w 8 meczach, lecz nie zdobył ani gola, ani asysty. Młody piłkarz ma wyrażać chęć ponownej współpracy z Mourinho, obecnym trenerem tureckiego klubu.

