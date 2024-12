Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Manchester United również powalczy o Nico Williamsa

Od wielu miesięcy w mediach przewija się temat przyszłości klubowej Nico Williamsa. Po niezwykle udanych dla Hiszpana mistrzostwach Europy rozpoczęło się mówienie w sprawie jego przeprowadzki do FC Barcelony. Ostatecznie do transferu nie doszło. 22-latek pozostał w Athletiku Bilbao, ale jego osoba wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie.

Tymczasem w mediach pojawiły się nowe informacje w sprawie Nico Williamsa i jego potencjalnego transferu. Otóż jak się okazuje, w grze o reprezentanta Hiszpanii jest nie tylko FC Barcelona. Z informacji przekazanych przez Daniego Serrano z portalu „El Nacional” dowiadujemy się, że 22-letni skrzydłowy znalazł się również na celowniku Manchesteru United.

Wspomniane źródło donosi, że Nico Williams jest traktowany przez Czerwone Diabły jako opcja na zastępstwo Marcusa Rashforda. Przyszłość wychowanka na Old Trafford stoi pod dużym znakiem zapytania. Jeśli Anglicy ostatecznie oddadzą swojego napastnika do innego zespołu, to mogą ruszyć właśnie po mistrza Europy.

Nico Williams w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania w barwach Athletiku Bilbao. W tym czasie Hiszpan zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 70 milionów euro.