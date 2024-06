Nico Williams zabrał głos w sprawie przyszłości. Jasne stanowisko

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams: Athletic to klub, który dał mi wszystko

Nico Williams to jeden z najlepszych skrzydłowych w La Lidze. Nikogo nie dziwi więc fakt, że 21-letni atakujący wzbudza zainteresowanie między innymi PSG, Barcelony, Chelsea czy Arsenalu. Wszystko jednak wskazuje na to, że 14-krotny reprezentant Hiszpanii będzie kontynuował swoją karierę w Athletiku Bilbao. Młodzieniec wyznał, że dobrze czuje się w Kraju Basków, a o potencjalnych ofertach od innych zespołów nie chce słyszeć do zakończenia mistrzostw Europy.

– Jestem bardzo szczęśliwy w Bilbao. Athletic to klub, który dał mi wszystko. Wiem, gdzie będę w okresie przedsezonowym. To wszystko. Powiedziałem mojemu agentowi, że nie chcę nic wiedzieć, dopóki Euro się nie skończy – przyznał Nico Williams w rozmowie z rozgłośnią “Cadena COPE”.

Dwudziestojednolatek w 37 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 8 goli i zaliczył 17 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia urodzonego w Pampelunie zawodnika na 60 milionów euro. Utalentowany skrzydłowy niedawno przedłużył kontrakt z Athletikiem Bilbao do 30 czerwca 2027 roku. Klauzula odstępnego w umowie atakującego podobno wynosi 50 milionów euro.

Hiszpanie na Euro 2024 zagrają w grupie B, gdzie ich przeciwnikami będą Chorwaci, Włosi oraz Albańczycy. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w ten piątek (14 czerwca).