Nico Williams kuszony wielką kasą. Gigant nie traci wiary w transfer

Nico Williams

Nico Williams kuszony przez PSG. Barcelona straci cel?

Nico Williams to jedno z najgorętszych nazwisk na letnim rynku transferowym. Od kilku tygodni wokół skrzydłowego powstaje mnóstwo plotek, które łączą go z różnymi kierunkami. Przez bardzo długi czas wydawało się, że piłkarz Athletiku Bilbao zasili Barcelonę. Jednak ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia.

Wszystko wskazuje na to, że Nico Williams zostanie w Bilbao na sezon 2024/2025. Piłkarz wrócił do treningów z drużyną i według informacji serwisu Marca podjął ostateczną decyzję. Mistrz Europy ma uważać, że aktualnie najlepszą opcją dla rozwoju jego kariery jest gra w ekipie Basków.

Tymczasem turecki dziennikarz Ekrem Konur poinformował o niegasnącym zainteresowaniu ze strony Paris Saint-Germain. Ponoć mistrzowie Francji chcą nakłonić Nico Williamsa bajecznymi zarobkami, które miałyby być dwukrotnie większe od aktualnej pensji. Portal The Athletic pisze o kwocie w granicach 200 tys. euro tygodniowo.

PSG przedstawia również inne argumenty. Nasser Al-Khelaifi chciałby, żeby Nico Williams stał się najważniejszą postacią w klubie. Zawodnik miałby przejąć rolę Kyliana Mbappe, który niedawno zasilił szeregi Realu Madryt.

Oferta PSG bez wątpienia wygląda na atrakcyjną. Jednak na ten moment Williams wyraźnie ma inne priorytety w swojej karierze. Sezon 2024/2025 ma być ugruntowaniem pozycji, a dopiero potem nastąpią myśli o transferze.

