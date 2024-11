Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nico Williams priorytetem transferowym Barcelony

FC Barcelona prezentuje bardzo wysoką formę podczas aktualnego sezonu. Duma Katalonii przewodzi tabeli La Ligi, pozostawiając w tyle Real Madryt. Mimo to Blaugrana nadal szuka wzmocnień składu i powoli myśli już o letnim okienku transferowym. Jak poinformowano w hiszpańskim programie telewizyjnym “El Chiringuito”, wówczas priorytetem Barcelony będzie sprowadzenie Nico Williamsa, który na co dzień występuje w barwach Athleticu Bilbao.

Przypomnijmy, że lewoskrzydłowego poważnie łączono z przeprowadzką na Camp Nou już ostatniego lata, lecz ostatecznie pozostał on na San Mames. 22-latek podobno był zainteresowany dołączeniem do ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka, ale oczekiwał zapewnienia natychmiastowej rejestracji do rozgrywek ligowych, czego zmagająca się z problemami Barca nie mogła mu wtedy zagwarantować. Temat tego transferu może jednak bardzo szybko wrócić.

Klauzula odstępnego w kontrakcie Nico Williamsa z baskijskim klubem wynosi około 60 milionów euro, więc FC Barcelona musi liczyć się z podobnym wydatkiem. Umowa 22-krotnego reprezentanta Hiszpanii z Athletikiem Bilbao obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i choć włodarze z Kraju Basków oczywiście chcą przedłużyć współpracę ze swoją gwiazdą, to ciężko powiedzieć, jaką decyzję podejmie świeżo upieczony mistrz Europy w następnym letnim oknie.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Nico Williamsa na 70 milionów euro.