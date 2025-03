Nico Williams rozmawia z gigantem. Sensacyjny ruch coraz bliżej

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Arsenal skontaktował się z Nico Williamsem

Nico Williams to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych w ostatnim czasie gry w Europie. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii oraz Athletic Bilbao jest na szczytach list życzeń m.in. Arsenal oraz Bayernu Monachium, a zapewne także Barcelony, która już latem poprzedniego roku chciała pozyskać utalentowanego zawodnika po znakomitym w jego wykonaniu sezonie oraz Euro 2024 w Niemczech.

Okazuje się jednak, że to Kanonierzy są coraz bliżej podpisania umowy z Nico Williamsem. Według informacji przekazanych przez “Mail Sport”, Arsenal skontrował się już z samym zawodnikiem oraz jego przedstawicielami w celu pierwszych rozmów transferowych. Czołowy zespół Premier League liczy na to, że latem uda się mu sprowadzić Hiszpana do klubu za cenę wpisaną w klauzulę wykupu, a więc około 58 milionów euro.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał dla ekipy Athletic Bilbao 36 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował siedem asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro. Obecna umowa 22-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale wiele wskazuje na to, że odejdzie on z klubu wcześniej.

