Neymar o krok od wielkiego powrotu! Al-Hilal otrzymało ofertę

Neymar szykuje się do opuszczenia Al-Hilal. Finalizowany jest temat jego wypożyczenia do Santosu. Po latach gwiazdor wróci do rodzimego kraju - przekazał Matteo Moretto.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar wróci do Santosu

Neymar nie został zgłoszony do wiosennej rundy rozgrywek w Arabii Saudyjskiej. Sztab szkoleniowy Al-Hilal podjął odważną decyzję, argumentując ją tym, że po ciężkiej kontuzji gwiazdor nie jest w stanie grać na najwyższym poziomie. Wciąż ma problemy fizyczne, które trudno mu będzie nadrobić, dlatego postanowiono z niego zrezygnować. Stało się jasne, że jedynym rozwiązaniem jest dla niego zmiana klubu w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy przyznali się z kolei do wielkiej wtopy transferowej, bowiem w 2023 roku wydali na Neymara aż 90 milionów euro. Ten przez większość czasu nie był dysponowany – rozegrał zaledwie siedem spotkań, raz trafiając do siatki.

Gdzie teraz będzie grał Neymar? Dziennikarz Matteo Moretto ujawnił, że najprawdopodobniej wróci do Santosu. W tym klubie stawiał pierwsze kroki, jeszcze przed transferem do Barcelony. Brazylijczycy od dawna o niego zabiegali, a lada moment będą go mieć w swoich szeregach. Santos wystosował oficjalną ofertę wypożyczenia, na którym Al-Hilal najprawdopodobniej przystanie. Kluby teraz muszą dojść do porozumienia.

Neymar zgadza się na głośny powrót do Santosu, gdzie się wychowywał. Teraz 32-latek spróbuje się odbudować, tak aby jego kariera jeszcze wróciła na właściwe tory.

Neymar był do niedawna łączony również ze Stanami Zjednoczonymi. Inter Miami pragnie odnowić kapitalny tercet z Barcelony. W tym zespole grają Luis Suarez oraz Leo Messi, a Brazylijczyk miałby być jego dopełnieniem. Temat tej transakcji może wrócić latem.