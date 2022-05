PressFocus Na zdjęciu: Neymar

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, jakoby Paris Saint-Germain zamierzało sprzedać Neymara. Sam Brazylijczyk zdecydowanie zaprzeczył chęci opuszczenia Paryża.

Po ogłoszeniu przedłużenia kontraktu przez Kyliana Mbappe, pojawiły się informacje na temat możliwej sprzedaży Neymara

Brazylijczyk powiedział wprost, że nie planuje opuszczać Paris Saint-Germain

Prezes Barcelony wyznał, że aby Neymar lub Leo Messi wrócili na Camp Nou, musieliby to zrobić za darmo

Neymar: z mojej strony sytuacja jest jasna – chcę pozostać w Paryżu

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, jakoby Neymar miał tego lata opuścić Paris Saint-Germain. Mimo, że Brazylijczyk podpisał kontrakt do 2025 roku, ponownie mamy do czynienia z sagą transferową z jego udziałem. Tym razem jednak okoliczności są nieco inne. Wcześniej to gwiazdor prosił o odejście, na co nie decydował się klub. Teraz role miały się odwrócić. To paryżanie mieli poszukać na rynku chętnego nabywcy gracza zarabiającego 30 milionów euro netto rocznie, a niegwarantującego regularności. Sam 30-latek nie pozostawił jednak wątpliwości, co do swojej postawy.

– To prawda, że chcę zostać w PSG. Zresztą, nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Z mojej strony to jasne – chcę pozostać tu, w Paryżu – powiedział Neymar.

Jego odejście wydaje się wielce nieprawdopodobne. Giganci Ligue 1 zapewne liczyliby na kwotę odstępnego oscylującą wokół stu milionów euro. Zainteresowanych natomiast brakuje. Brazylijczyk nie tylko ma już 30 lat, ale w ciągu ostatnich pięciu sezonów opuścił ogrom meczów z powodu licznych kontuzji. Prawdopodobnie gwiazdor nie zgodziłby się też na obniżkę gigantycznej pensji.

– Kto nie kocha Neymara? To fantastyczny piłkarz. Ale tacy gracze mogliby wrócić kiedyś do Barcelony tylko za darmo. Zawodnicy podpisujący kontrakty z klubami pokroju PSG, niemal godzą się na niewolnictwo za pieniądze – powiedział w środę prezes Blaugrany, Joan Laporta.

W zakończonym sezonie Neymar rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i osiem asyst.

