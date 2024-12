Neymar może odejść. Al-Hilal chce w zamian gwiazdę Man United

Power Sport Images Ltd / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Neymar i Ruben Amorim

Rashford potencjalnym następcą Neymara w Al-Hilal

Neymar ma ważny kontrakt z Al-Hilal tylko do końca obecnego sezonu. Ze względu na przewlekłe kontuzje gwiazda prawdopodobnie zdecyduje się na zmianę otoczenia i grę w nowym klubie. Ostatnio coraz częściej wymienia się Brazylijczyka w kontekście transferu do amerykańskiej ligi MLS, gdzie ponownie może połączyć siły z Leo Messim i podpisać kontrakt z Interem Miami.

Jeśli doniesienia o zmianie pracodawcy okażą się prawdą, to Al-Hilal musi znaleźć odpowiedniego następcę Neymara. Uwagę Saudyjczyków w ostatnim czasie przykuł reprezentant Anglii i gwiazda Manchesteru United – Marcus Rashford. Dziennikarz Ekrem Konur przekazał, że jeśli Brazylijczyk zdecyduje się odejść, zarząd aktualnego mistrza Saudi Pro League wykona ruch w stronę pozyskania 27-latka.

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Rashforda z Manchesterem United powoli dobiega końca. Anglik otwarcie zakomunikował, że chce podjąć się nowego wyzwania, co wywołało złość wśród kierownictwa Czerwonych Diabłów. Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobny scenariusz to sprzedaż piłkarza podczas letniego okna transferowego. Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że kwota transakcji może wynieść zaledwie 40 milionów funtów. Taka suma nie byłaby żadnym problemem dla klubu pokroju Al-Hilal.

🚨BREAKING:



Al-Hilal are planning a move for Marcus Rashford in case Neymar leaves. #MUFC [@Ekremkonur] pic.twitter.com/e8DQjTxAG5 — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) December 19, 2024

Rashford związany jest z Manchesterem United od początku swojej kariery. W seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2015/2016 za kadencji Louisa van Gaala. Łącznie w barwach klubu uzbierał 426 spotkań, w których zdobył 138 bramek i zaliczył 63 asysty.