Neymar miał oznajmić kolegom z Al-Hilal, że chce dołączyć do Leo Messiego i Luisa Suareza już tego lata, o czym informuje Sacha Tavolieri z "SkySports.ch". To byłyby hit letniego okienka transferowego.

Brazil Photo Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar, Messi, Suarez

Neymar gotów na transfer do Interu Miami, powiedział o tym w szatni

Neymar łączony jest z możliwym odejściem z zespołu Al-Hilal już od jakiegoś czasu. Brazylijczyk kompletnie przepadł po transferze do Arabii Saudyjskiej i nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Wszystko głównie przez liczne kontuzje oraz urazy, ale Saudyjczycy nie mają już więcej cierpliwości i coraz więcej mówi się o tym, że w lecie, gdy wygasa kontrakt Brazylijczyka, będą chcieli się go pozbyć.

Z tego też powodu media łączą byłego gracza m.in. Barcelony z potencjalnymi klubami. Wiadomo jednak, że powrót do Europy wydaje się mało prawdopodobny. W ostatnim czasie na znaczeniu przybrała opcja przenosin do USA, a konkretnie do Interu Miami. Według informacji przekazanych przez Sacha Tavolieri z “SkySports.ch”, Neymar miał już poinformować kolegów z Al-Hilal, że w lecie 2025 roku będzie chciał dołączyć do Interu Miami.

32-latek znów chce połączyć siły z Leo Messim i Luisem Suarezem, a co za tym odtworzyć legendarny tercet z FC Barcelony, który dla wielu kibiców był jedną z najlepszych linii ataku w historii futbolu.

Neymar do tej pory w barwach klubu z Półwyspu Arabskiego wystąpił tylko siedem razy i zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty.

Czytaj więcej: Kiwior podjął decyzję ws. transferu. Wszystko jasne