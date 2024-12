Jakub Kiwior odejdzie z Arsenalu. Reprezentant Polski zdecydował, że chce kontynuować karierę we Włoszech, a dokładnie w zespole Napoli, poinformował właśnie serwis "Tuttomercatoweb". To oznacza koniec długich spekulacji.

SOPA Images Limited / Alamy / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior zdecydował, chce odejść z Arsenalu

Jakub Kiwior od wielu tygodni, a nawet miesięcy intensywnie łączony jest z odejściem z Arsenalu. Środkowy obrońca Kanonierów nie może liczyć na pewne miejsce w składzie zespołu walczącego o mistrzostwo Anglii i do tej pory – choć w ostatnich meczach nieco się to zmieniło – pełnił on rolę głębokiego rezerwowego. Nie może więc dziwić, że media wielokrotnie informowały o zainteresowaniu innych klubów, głównie z Włoch.

Reprezentanta Polski pozyskać chciały głównie Juventus Turyn oraz SSC Napoli. Według najnowszych informacji przekazanych przez serwis “Tuttomercatoweb”, to właśnie ten drugi zespół jest bliżej pozyskanie obrońcy. Jak poinformowano, Jakub Kiwior podjął już decyzję ws. swojego transferu i tego, czy chce odejść do Włoch, czy pozostać w Arsenalu. Polak zdecydował, że chce odejść i trafić do Napoli.

“Jakub Kiwior wybrał, chce do Napoli. To zerwanie z Arsenalem” – pisze portal “Tuttomercatoweb”.

Do tej pory Jakub Kiwior rozegrał w barwach Arsenalu 51 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował pięć asyst. Na poziomie Serie A wystąpił 39 razy. W tym sezonie na boisku pojawił się 13 razy. Serwis “Transfermarkt” wycenia naszego reprezentanta na 28 milionów euro.

