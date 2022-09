fot. PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Sytuacja Youriego Tielemansa budzi spore zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich. Jego kontrakt z Leicester City obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, w związku z czym po sezonie chce go przejąć których z gigantów. Uprzedzić pozostałych zamierza natomiast Newcastle United.

Kontrakt Tielemansa z Leicester City wygasa 30 czerwca 2023 roku

Większość zainteresowanych czeka na koniec sezonu i możliwość pozyskania Belga już jako wolnego zawodnika

Newcastle United zamierza zaproponować “Lisom” w styczniu 17 milionów euro za pomocnika

Newcastle planuje osłabić ligowego rywala

Po przeprowadzce na Wyspy Brytyjskie Youri Tielemans szybko wyrósł na wyróżniającego się pomocnika w Premier League. Mówiło się, że Leicester City nie zdoła utrzymać go na długo, bowiem szybko trafił on na listy życzeń czołowych klubów. Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon będzie dla reprezentanta Belgii ostatnim w barwach “Lisów”.

W przyszłym roku Tielemans będzie dostępny już jako wolny zawodnik. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca, a przedłużenie nie wchodzi w grę. Co prawda, sam zainteresowany nie zaprzeczył na pytanie o możliwość pozostania w Leicester City na dłużej, jednak media są w tej kwestii zgodne – 25-latek chce zmienić środowisko i podjąć się zupełnie nowego wyzwania.

Minionego lata oferty za środkowego pomocnika składał Arsenal, jednak żadna nie spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze strony “Lisów”. Na swoich listach życzeń mają go również oba kluby z Manchesteru, które ze spokojem czekają na rozwój sytuacji i zamierzają pozyskać go na zasadach wolnego transferu.

Plany angielskich gigantów chce z kolei pokrzyżować Newcastle United, które już w styczniu podejmie poważną próbę ściągnięcia Tielemansa do siebie. Leicester City ma bowiem otrzymać ofertę na poziomie 17 milionów euro, a wizja uzyskania jakiegokolwiek zarobku na tym rozstaniu wydaje się być kusząca. Niewykluczone, że zimą kluby będą musiały podjąć intensywną walkę o podpis Belga.

W obecnym sezonie Tielemans wystąpił w siedmiu ligowych spotkaniach, w trakcie których strzelił bramkę i zaliczył asystę.

