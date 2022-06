PressFocus Na zdjęciu: Allan Saint-Maximin

Newcastle United nie jest pewne, co zrobić z Allanem Saint-Maximinem. Francuz to ulubieniec kibiców, ale Sroki nie są w stanie zagwarantować mu pensji, jakie oferują mu Tottenham i Chelsea. Klub z St. James’ Park jest otwarty na sprzedaż skrzydłowego, by zrównoważyć finansowe fair play.

Newcastle United waha się nad przyszłością Allana Saint-Maximina w klubie

Francuz liczy na sporą podwyżkę. Tottenham i Chelsea oferują mu wysoką pensję

Sroki nie chcą przekraczać granic finansowego fair play, więc odmawiają. Mogą za to sprzedać 25-latka, o ile znajdzie się chętny, skłonny do zapłacenia około 47 milionów euro

Saint-Maximin może opuścić Newcastle i przenieść się do Londynu

Newcastle United ma istotny dylemat związany z ulubieńcem kibiców. Allan Saint-Maximin to prawdziwy showman, którego umiejętności wydatnie pomogły Srokom w utrzymaniu się w Premier League. Mimo tego klub wystawił 25-latka na wirtualną listę transferową. Zainteresowały się nim Chelsea i Tottenham, a podczas rozmów skrzydłowy zrozumiał, że mógłby liczyć na znaczną podwyżkę.

Newcastle oczekuje za swoją gwiazdę kwoty zbliżonej do 50 milionów euro. Oba londyńskie kluby stwierdziły, że to zbyt wysoka cena, jak na ofensywnego gracza, który nie gwarantuje spektakularnych liczb. Sam zainteresowany rozochocił się jednak wspomnianą pensją i oczekuje od Srok podwyżki. Te nie zamierzają się na to zgodzić. Klub chce operować w ramach finansowego fair play. Chcąc zakupić tego lata kilku zawodników, nie mogą pozwolić sobie na znaczne zwiększenie wypłaty Saint-Maximina, którego umowa i tak wiąże z zespołem z St. James’ Park do czerwca 2026 roku. Dyrektorzy pracują nad sprowadzeniem Svena Botmana, Nicka Pope’a i Hugo Ekitike. Nie zamierzają zatem szastać pieniędzmi na lewo i prawo.

Sytuacja Francuza jest daleka od rozwiązania. Newcastle ma kilka tygodni na przemyślenie swojej przyszłości z nim w składzie, zaś skrzydłowy musi rozważyć, czy chce pozostać w klubie, czy też wymusić transfer do większej marki.

Saint-Maximin w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań w Premier League. Zanotował w nich pięć bramek i tyle samo asyst.

