Gabriel Barbosa, znany jako Gabigol, znalazł się na celowniku klubów Premier League. W walce o snajpera Flamengo liderem jest Newcastle United, które zimą ma sprowadzić nawet dwóch napastników.

Gabriel Barbosa poprowadził Flamengo do wielkich sukcesów i powrócił do reprezentacji Brazylii

Snajperem zainteresowały się europejskie marki, w tym West Ham czy Newcastle United

To właśnie Sroki prowadzą w wyścigu o podpis gracza, za którego są skłonne zapłacić nawet 30 milionów funtów

Gabigol powróci do Europy? Newcastle naciska na transfer

Gabriel Barbosa może już zimą powrócić do Europy. Popularny Gabigol wzbudził zainteresowanie klubów Premier League i jeden z nich może zapewnić sobie usługi 25-latka już w styczniu.

Snajper Flamengo jest łakomym kąskiem na rynku. O jego usługi zabiegał już West Ham United, a teraz do gry wkroczyło Newcastle. Sroki zdają sobie sprawę, że nie są w stanie przekonać największych gwiazd, dlatego szukają graczy mających coś do udowodnienia. Takim z pewnością jest Brazylijczyk.

Już jako 20-latek opuścił ojczyznę i trafił do Interu Mediolan. Włoch jednak nie zwojował. Po latach tułaczek w 2019 roku wrócił na stałe do Brazylii, do Flamengo. Tam przeżył prawdziwy renesans formy. Z zespołem – prowadzonym obecnie przez Paulo Sousę – sięgnął po dwa mistrzostwa kraju, a także po Copa Libertadores – latynoski odpowiednik Ligi Mistrzów. Został bezapelacyjnie największą gwiazdą swojej drużyny. W 124 występach dla Flamengo zanotował 84 bramki i 26 asyst. Do tego powrócił do reprezentacji Brazylii, gdzie obecnie pełni rolę pierwszego napastnika.

Gabigol uważa, że to dobry moment na powrót do Europy. Newcastle potrzebuje zaś napastnika, a najlepiej i dwóch. Sroki są w stanie zapłacić za napastnika nawet 30 milionów funtów. W grę wchodzi także wypożyczenie z opcją wykupu. Barbosa jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 26 milionów euro.

