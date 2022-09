fot. PressFocus Na zdjęciu: Keylor Navas

Do ostatnich godzin letniego okienka transferowego toczyły się rozmowy w sprawie przenosin Keylora Navasa do Napoli. Finalnie nie udało się dojść do porozumienia, zatem bramkarz zostanie w Paris Saint-Germain na kolejny sezon. Na skutek takiego obrotu spraw wystosował komunikat do kibiców.

Keylor Navas chciał tego lata opuścić szeregi mistrza Francji

Poważne zainteresowanie przejawiało Napoli, które zażądało wpierw rozwiązania kontraktu bramkarza z PSG

Rozmowy nie przyniosły zamierzonego rezultatu, zatem Kostarykanin pozostanie w Paryżu na kolejny sezon

“Dziękuję klubom, które zainteresowały się mną”

Sytuacja kadrowa na pozycji bramkarza w PSG jest bardzo komfortowa dla klubu, choć niekoniecznie dla samych zawodników. Gianluigi Donnarumma i Keylor Navas to gracze obdarzeni wielkimi umiejętnościami, dzięki którym byliby w stanie wywalczyć sobie miejsce w niemal każdym europejskich zespole. W Paryżu może natomiast bronić jeden, dlatego zdecydowano się postawić na 23-letniego Włocha. Niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie Navas szukał tego lata drogi ucieczki.

Takową umożliwiło mu przede wszystkim Napoli, które po starcie Davida Ospiny szukało nowego numeru jeden w bramce. Kostarykanin był nastawiony na przeprowadzkę do Włoch, natomiast na przeszkodzie stał brak porozumienia między klubami. Dla władz ekipy z Neapolu kluczowym warunkiem było rozwiązanie kontraktu Navasa z Paris Saint-Germain, tak by oszczędzić na samym transferze. Francuzi nie zgodzili się na takie rozwiązanie, dlatego transakcja nie doszła do skutku.

35-latek nie ukrywa, że taki obrót spraw nie jest dla niego korzystny. Okienko transferowe dobiegło koniec, także przynajmniej przez najbliższe pół roku pozostanie w Paryżu, gdzie jego szanse na regularną grę są minimalne. Navas wystosował komunikat skierowany do kibiców oraz władz klubów, które były nim zainteresowane.

Po wielkiej letniej niepewności nadszedł dzień, w którym należy podziękować klubom i osobom, które zainteresowały się mną, doceniając moją pracę i karierę. To duma czuć się tak kochanym, że chcieli na mniej postawić jako na numer jeden. Czas też poinformować, że będę nadal ciężko pracować w Paryżu, nie tracąc wiary, pomagając zespołowi jak najwięcej, nie poddając się i jak zwykle dając z siebie wszystko każdego dnia. Dziękuję za słowa wsparcia, kontynuujemy walkę ramię w ramię z Bogiem – napisał bramkarz na swoim Instagramie.

