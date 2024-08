Napoli poluje na gracza Benfiki. Wszystko jednak zależy od transferu Lukaku

SSC Napoli od kilku tygodni jest zainteresowane transferem Davida Neresa z Benfiki Lizbona. Transfer Brazylijczyka zależy jednak od sprowadzenia do Neapolu Romelu Lukaku, donosi "Sky Sports".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Napoli dogadane z Benfiką ws. transferu Neresa

Napoli tego lata zmaga się z ograniczeniami transferowymi spowodowanymi koniecznością sprzedaży Victora Osimhena. Mimo że wiele klubów wyraziło zainteresowanie napastnikiem, żadna z ofert nie zbliżyła się do klauzuli wykupu, która wynosi 130 milionów euro. Trener Antonio Conte wyraził swoje niezadowolenie z powolnego tempa działań transferowych, co zmusiło klub do przyspieszenia procesu i rozważenia wzmocnień, nawet jeśli sprzedaż Osimhena jeszcze się nie dokonała.

Romelu Lukaku, który znajduje się na celowniku Napoli, jest kluczowym elementem letnich planów transferowych Azzurrich. Klub złożył Chelsea ofertę opiewającą na 30 milionów euro i teraz czeka na odpowiedź. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Lukaku wzmocniłby atak Napoli, dodając drużynie fizyczności i doświadczenia.

Napoli jest również bliskie finalizacji transferu Davida Neres z Benfiki. Jak donosi “Sky Sport Italia”, jeśli Chelsea nie zaakceptuje oferty za Lukaku w ciągu najbliższych godzin, Napoli jest gotowe przeznaczyć te środki na Brazylijczyka. Warunki finansowe tego transferu są już ustalone – kwota wynosi 28-30 milionów euro wraz z różnymi bonusami, a sam zawodnik zgodził się na zarobki rzędu 3 milionów euro rocznie. Portugalskie media, w tym gazeta “Record”, informują, że agent piłkarza, Giuliano Bertolucci, już przebywa we Włoszech, aby dopiąć ostatnie szczegóły transakcji.

Jednak w przypadku, gdy Chelsea zgodzi się na sprzedaż Lukaku, transfer Neres zostanie wstrzymany do momentu sprzedaży Osimhena. Benfica już teraz wykluczyła Neres z kadry na mecz z Famalicao, co może sugerować, że transakcja jest bliska finalizacji.

