Pojawia się coraz więcej doniesień o problemach w negocjacjach między Napoli a Celtą Vigo w sprawie pomocnika Gabriego Veigi, co stawia pod dużym znakiem zapytania transfer.

IMAGO / Jorge Landin Na zdjęciu: Gabri Veiga

Napoli szuka kolejnych wzmocnień

Blisko Neapolu znalazł się Gabri Veiga

Oba kluby napotkały na trudności w negocjacjach

Gabri Veiga oddala się od Napoli?

Gabri Veiga miał w poniedziałek wylecieć do Włoch, aby przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Napoli. Jednak Revelvo i Sky Sports informują o problemach, które przynajmniej na moment opóźniły transakcję.

Celta Vigo zgodziła się na transfer za 30 milionów euro plus 6 milionów euro w różnych dodatkach. Kwota jest zatem bardzo bliska klauzuli wykupu, którą Veiga ma zapisaną w kontrakcie. Wynosi ona 40 mln euro.

Problemem, który pojawił się w końcowej fazie negocjacji to prawa do wizerunku. Jest to zapis, którego Napoli wymaga w kontraktach swoich zawodników. W przeszłości kilka negocjacji zostało zerwanych właśnie z tego powodu.

