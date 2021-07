SSC Napoli według doniesień La Gazzetto dello Sport odrzuciło ofertę Manchesteru United w sprawie Kalidou Koulibaly’ego. Sternicy Czerwonych Diabłów zaoferowali 30 milionów euro (26 milionów funtów) za Senegalczyka.

Napoli niechętnie podchodzi do sprzedaży Kolulibaly’ego

Propozycję w sprawie Senegalczyka złożył Man Utd

Oferta za 30-latka została odrzucona przez działaczy Azzurrich

Kooulibaly tego lata z ostatnią szansą na transfer

SSC Napoli od dłuższego czasu ma kontakt z przedstawicielem Premier League, który celuje w transfer z udziałem senegalskiego defensora. Koulibaly nie ukrywa, że chciałby spróbować swoich sił w nowej lidze.

Włoski klub ostatnio nie może był w pełni ukontentowany w związku ze stratami finansowymi, wynikającymi z braku kibiców na trybunach w poprzednim sezonie. Niemniej władze Napoli nie zamierzają rozsprzedać zespołu.

Ostatnio konkretną ofertę w sprawie Senegalczyka złożył Man Utd. Aczkolwiek nie znalazła ona uznania w oczach właściciela klubu Aurelio De Laurentiisa, który wycenił Koulibaly’ego na 50 milionów euro. Na dzisiaj nie wiadomo, jak dalej potoczy się los piłkarza.

W ostatniej kampanii senegalski obrońca zagrał w 37 spotkaniach, w których strzelił jednego gola. Ogólnie w trakcie swojego pobytu w Napoli piłkarz zaliczył już 283 mecze. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Gdyby transakcja z udziałem Kolulibaly’ego do teamu Ole Gunnara Solskjaera stałaby się faktem, to Senegalczyk mógłby tworzyć duet środkowych obrońców z jednym z finalistą ostatnich mistrzostw Europy. Harry Maguire to aktualnie kluczowa postać defensywy angielskiej ekipy.

