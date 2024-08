Ogromne wzmocnienia Napoli last minute. Dwa duże transfery

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

McTominay i Gilmour wzmocnili zespół Antonio Conte

Napoli od wielu tygodni pracowało nad wzmocnieniem środka pola. Azzurrim ten cel udało się zrealizować tuż przed zamknięciem okna transferowego. Klub z Neapolu w piątek oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu ze Scottem McTominayem, który podpisał z Napoli czteroletni kontrakt. Według doniesień medialnych Szkot będzie zarabiał 3 miliony euro rocznie. Transfer opiewa na kwotę 30,5 miliona euro, a Manchester United zagwarantował sobie również 10% z przyszłego transferu zawodnika. Pomocnik miał jeszcze rok do końca swojej umowy z Manchesterem United, która wygasała 30 czerwca 2025 roku.

Transfer McTominaya do Napoli to już szóste wzmocnienie klubu tego lata pod wodzą Antonio Conte. Wcześniej do drużyny dołączyli Romelu Lukaku, David Neres, Alessandro Buongiorno, Rafa Marin i Leonardo Spinazzola.

Co więcej, kolega McTominaya z reprezentacji, Billy Gilmour, również ma dołączyć do Napoli z Brighton przed zamknięciem okienka transferowego. Jeśli ten transfer dojdzie do skutku, Napoli zyska dwóch utalentowanych szkockich piłkarzy, co może wpłynąć na jeszcze lepszą współpracę na boisku. Oficjalny komunikat w tym przypadku wydaje się już tylko kwestią czasu, bowiem Fabrizio Romano ogłosił swoje słynne “here we go”.

