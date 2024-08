Napoli zwiększa ofertę za gwiazdę Chelsea. Jest zdeterminowane

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli wciąż walczy o transfer Lukaku

Napoli i Chelsea wciąż rozmawiają w sprawie transferu Romelu Lukaku trwają, jednak jak dotąd nie doszło do porozumienia. Napoli, które jest zainteresowane transferem definitywnym belgijskiego napastnika, pozostaje w kontakcie z londyńskim klubem. Dyrektor sportowy Azzurrich, Giovanni Manna, pozostaje w Londynie, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami The Blues, aby kontynuować rozmowy.

Napoli jest gotowe na dalsze negocjacje, jednak nadal nie zbliżyło się do kwoty, której oczekuje Chelsea. Według doniesień z włoskiej prasy, londyńczycy są skłonni zaakceptować ofertę poniżej klauzuli wynoszącej 43 miliony euro, jednak oczekują propozycji bliskiej 40 milionom euro. Tymczasem prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, pozwolił Mannie na zwiększenie oferty z 30 do 32 milionów euro, co sugeruje, że obie strony nadal mają sporo do ustalenia.

Napoli pozostaje zdeterminowane, by sprowadzić Lukaku do swojego zespołu, jednak różnica w oczekiwaniach finansowych obu klubów może jeszcze opóźnić finalizację tego transferu. Dalsze negocjacje będą kluczowe, aby znaleźć kompromis, który zadowoli zarówno Napoli, jak i Chelsea. Obie strony mają jednak ograniczony czas na zakończenie rozmów w związku z kończącym się oknem transferowym, co oznacza, że nadchodzące dni mogą okazać się decydujące.

