Pressfocus Na zdjęciu: Matheus Cunha

Atletico Madryt w najbliższym czasie czeka spora przebudowa kadry. Władze klubu określiły, że każdy zawodnik jest na sprzedaż, a jednym z pierwszych do opuszczenia Los Colchoneros jest Matheus Cunha. Dziennikarze Marki przekazali, że może on zimą przenieść się do Premier League.

Matheus Cunha jako jeden z pierwszych zawodników może opuścić zimą Atletico

Napastnikiem interesuje się kilka klubów z Premier League

Zdaniem dziennikarzy Marki w styczniu przeniesie się on do Anglii

Cunha jednym z największych rozczarowań Atletico

Potężnym rozczarowaniem jak na razie jest sezon 2022/23 w wykonaniu Atletico Madryt. Rojiblancos odpadli już z europejskich pucharów, a w lidze zajmują dopiero piąte miejsce ze stratą 13 punktów do lidera. Wymogło to reakcję ze strony władz klubu. Kadra ma zostać mocno przebudowana, a niepewna jest przyszłość także Diego Simeone.

Jednym z pierwszych zawodników do odejścia z Atletico jest Matheus Cunha. W hierarchii napastników Brazylijczyk zajmuje obecnie ostatnie miejsce, a w tym sezonie nie strzelił on ani jednej bramki. 23-latek cieszy się zainteresowaniem ze strony innych klubów, dlatego włodarze Los Colchoneros zamierzają wysłuchać ofert za niego.

Dziennikarze Marki poinformowali, że Cunha może już zimą trafić do Premier League. Latem interesował się nim Manchester United, który wciąż poszukuje wzmocnień formacji ataku. Brazylijczyk pozostaje zatem kandydatem do wzmocnienia ekipy Czerwonych Diabłów. Agenci napastnika mają rozwiniętą sieć kontaktów wśród angielskich klubów, dlatego to właśnie ten kierunek wskazuje się jako najbardziej dla niego prawdopodobny.

