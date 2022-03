fot. PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

PSG według najnowszych informacji mediów jest gotowe włączyć się do walki o Raphinhę z FC Barceloną. Informacje w tej sprawie pojawiły się w Daily Mail.

Wierząc medialnym wieściom zapowiada się bardzo ciekawa batalia o Raphinhę

25-latek jest na celowniku między innymi PSG i Barcelony

Rynkowa wartość zawodnika to 40 milionów euro

Raphinha na radarze klubów z La Liga i Ligue 1

PSG wszystko wskazuje na to, że latem będzie chciało dokonać wietrzenia szatni. Dzisiaj niepewna jest przyszłość między innymi takich zawodników jak Lionel Messi, czy Neymar. Alternatywą dla nich może być Raphinha, który jest jedną z wyróżniających się postaci Leeds United.

Zobacz także: Aston Villa zainteresowana obrońcą Interu Mediolan

Brazylijski napastnik broni barw ekipy z Elland Road od października 2020 roku. Trafił do niej ze Stade Rennais za ponad 18 milionów euro. Raphinha okazał się strzałem w dziesiątkę dla władz Leeds. Aktualnie zawodnik nie może grać z powodu zakażenia koronawirusem. Ogólnie jednak w tej kampanii w 28 meczach strzelił trzy gole.

Od momentu, gdy piłkarz trafił do angielskiej ekipy, to wystąpił w niej 59 razy. Zanotował w nich 15 trafień i 12 asyst. Obecna umowa z Leeds obowiązuje do 2024 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 40 milionów euro.

Raphinha od października 2021 roku powoływany jest do reprezentacji Brazylii. Jak dotąd w drużynie narodowej zaliczył siedem występów, w których zdobył trzy bramki.

Czytaj więcej: Gigant na dobre włączył się do gry o Lewego