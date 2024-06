fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nacho Fernandez

Real straci legendę. Nacho coraz bliżej nowego klubu

Nacho Fernandez zakwestionował swoją przyszłość w Realu Madryt. Choć klub chciałby go zatrzymać na Santiago Bernabeu, on sam ma spore wątpliwości i obecnie znacznie bliżej mu do pożegnania. Wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa. 34-latek jest związany z Królewskimi od początku swojej piłkarskiej kariery.

Pierwotnie wydawało się, że Nacho przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Cieszył się zainteresowaniem ze strony tamtejszych ekip, lecz z biegiem czasu ten kierunek stał się mniej prawdopodobny. Na prowadzenie wysunęli się za to Saudyjczycy, a dokładniej Al-Ittihad, które rok temu sprowadziło Karima Benzemę. Hiszpan zdążył spotkać się z przedstawicielami tego klubu, lecz negocjacje utknęły w martwym punkcie. Al-Ittihad czeka na decyzję rządu, który gwarantuje finansowe wsparcie.

Niepewną sytuację Nacho chce za to wykorzystać inny klub z Arabii Saudyjskiej. Al-Qadisiyah, które awansowało do elity, ma ambicję, aby stać się jedną z najlepszych drużyn w kraju. To aktualny faworyt w wyścigu o legendarnego defensora Realu Madryt. Na stole zawodnika miała pojawić się już nawet propozycja dwuletniego kontraktu. Królewscy czekają na ostateczną decyzję Nacho, tak aby móc ustalić cele transferowe na letnie okienko.

