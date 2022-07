Pressfocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen ma na dniach podpisać 3-letni kontrakt z Manchester United. Zdaniem byłego gracza Liverpool FC, Danny Murphy`ego, duński pomocnik to znakomity zawodnik, ale sam nie będzie w stanie podnieść poziomu gry Czerwonych Diabłów.

Zdaniem Danny Murphy`ego, Christian Eriksen wniesie do zespołu MU doświadczenie i jakość

Jednocześnie nie będzie w stanie znacząco podnieść poziomu Czerwonych Diabłów

Były reprezentant Anglii uważa, że United takimi transferami nie zniwelują dystansu do Liverpool FC czy Manchester City

Odrodzony w Brentford

Po tym jak Christian Eriksen doznał zawału serca w czasie meczu Dania-Finlandia na EURO 2020 drzwi do profesjonalnego futbolu przez długi czas były dla niego zamknięte. 115-krotny reprezentant Danii przechodził serię badań, czy może jeszcze wrócić do zawodowego futbolu, zaś w międzyczasie kontrakt z nim rozwiązał Inter Mediolan. Ostatecznie 30-letni ofensywny pomocnik wiosnę spędził w FC Brentford, w barwach którego w 11 meczach Premier League, zdobył jedną bramkę i zaliczył cztery asysty.

Obiecujące występy w barwach beniaminka ligi angielskiej udowodniły, że Eriksen to wciąż klasowy piłkarz, który z powodzeniem może jeszcze grać w silniejszym klubie. Stąd też decyzja władz Manchester United, aby ściągnąć go na Old Trafford. Duńczyk ma przejść na dniach testy medyczne, a po nich ma podpisać trzyletni kontrakt z 20-krotnymi mistrzami Anglii.

Nie brak jednak głosów, że Eriksen nie będzie dla Czerwonych Diabłów wartością dodaną. Takiego zdania jest były gracz Liverpool FC oraz reprezentacji Anglii, Danny Murphy.

Eriksen nie jest graczem klasy światowej

– Zawsze lubiłem Eriksena – przyznał na antenie talkSport. – Za jego kreatywność, sposób poruszania się, umiejętność gry obiema nogami. Czy jednak, gdybym był kibicem United, byłbym podekscytowany tym transferem? Raczej nie.

– To nie jest gracz światowej klasy. Jest miłym dodatkiem do każdej drużyny, bo jest doświadczony i ma odpowiednią jakość. Niemniej, jeśli spojrzysz na wielkie mecze z Chelsea, Liverpool czy Manchester City, to raczej nie zobaczysz go w pierwszym składzie – dodał.

– Nie dziwię się Eriksenowi, że zdecydował się na ten transfer. Po tym co przeszedł w ostatnim czasie, dla niego to ogromna szansa, aby być w wielkim klubie. Jeśli jednak MU chce być w lidze bardziej konkurencyjny, musi kupować graczy, którzy nie tylko będą w stanie wejść na boisko z ławki i próbować coś zmienić – podkreślił.

