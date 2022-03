Pressfocus Na zdjęciu: Moussa Dembele

Ralf Rangnick rozpoczął przygotowania do letnich transferów. Według Daily Mail, na celowniku Man Utd znajduje się Moussa Dembele. Napastnik Lyonu z początku byłby tylko rezerwowym, ale po letnich odejściach Cavaniego czy Lingarda należy wzmocnić atak nową twarzą.

Ralf Rangnick wyraził zainteresowanie Moussa Dembele

Niemiec chciałby, aby 25-latek z początku był zadaniowcem w Man Utd

Napastnik nie planuje przedłużać kontraktu z Lyon, więc rozważy każdą propozycję

Dembele z szansą na wielki transfer

Co prawda, w ataku Man Utd od dawna panuje dobrobyt. Trzeba jednak pamiętać, że latem za darmo odejdzie Edinson Cavani i Jesse Lingard. Do tego nadal nie ma pewności, co z przyszłością Martiala na Old Trafford. Obecnie Francuz przebywa na wypożyczeniu w Sevilli, ale Andaluzyjczycy nie planują dokonania wiążącej transakcji po wygaśnięciu umowy.

Być może wkrótce Czerwone Diabły opuści również Cristiano Ronaldo. CR7 jest zniesmaczony ciągłymi niepowodzeniami zespołu, a podobno jego ego już dawno podzieliło szatnie. Szybki powrót Greenwooda do piłkarskich obowiązków także się nie zapowiada, więc nic dziwnego, że Ralf Rangnick szuka kolejnego napastnika, który posiada cechę zadaniowca.

Jak pokazują najnowsze raporty Daily Mail, takim piłkarzem byłby Moussa Dembele. Francuz związany jest z Lyon do 2023 r. i nie zamierza przedłużać pobytu w ojczyźnie. Stąd też najbliższe okienko to ostatnia szansa na konkretny zarobek dla Olimpijczyków.

Co ciekawe, 25-latek zna nawyki Premier League. Kilka lat temu dołączył do akademii Fulham. Później już z pierwszej drużyny londyńczyków trafił do Celtic Glasgow. Natomiast poprzedniej zimy Lyon wypożyczył Dembele do Atletico. Przygoda w Madrycie okazała się jednak nieudana, bo dopadła go kontuzja. Przez to też zaliczył tylko siedem występów, z kolei od jesieni zagrał w 22 meczach, notując w nich dziewięć goli i trzy asysty.

Man Utd może wydać na Dembele nie więcej niż 25 mln euro. Portal Transfermarkt wycenia Francuza na 17 mln euro, dlatego przy ewentualnych negocjacjach kością niezgody nie powinny okazać się finanse.

