Wielki powrót Mourinho? Gigant znów ma go na liście

Carlo Ancelotti ma przejąć reprezentację Brazylii po tym sezonie

Według hiszpańskich mediów, Włocha mógłby zastąpić Jose Mourinho

Kontrakt Portugalczyka z AS Romą również wygasa 30 czerwca, więc byłby do wzięcia latem

Mourinho wróci na białym koniu po ponad dekadzie?!

Okres Jose Mourinho w Realu Madryt był jednym z najbardziej intensywnych dla fanów La Ligi. Portugalczyk imał się każdego sposobu, by zdetronizować FC Barcelonę Pepa Guardioli. I choć The Special One nie zgarnął tego, co w stolicy Hiszpanii najważniejsze, czyli Ligi Mistrzów, dał solidne podwaliny pod triumfy Carlo Ancelottiego i Zinedine’a Zidane’a.

Wygląda na to, że po ponad dekadzie Mourinho może wrócić na Santiago Bernabeu. Jak donosi Mundo Deportivo, 60-latek znajduje się na krótkiej liście potencjalnych następców Ancelottiego. Królewscy szykują się na to, że Włoch po sezonie przejmie reprezentację Brazylii. Jeżeli do tego dojdzie, The Special One będzie jednym z głównych kandydatów. Pierwszym powodem jest znajomość klubu. Drugim – i nie mniej ważnym – jest fakt, iż kontrakt trenera z AS Romą wygasa 30 czerwca 2024 roku. Byłby zatem do wzięcia za darmo. Trzeba jednak dodać, że jeśli Ancelotti zdecyduje się przedłużyć umowę z Los Blancos, klub nie będzie się wahał.

Mourinho spędził w Realu Madryt trzy sezony. Sięgnął z zespołem po mistrzostwo La Ligi, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

