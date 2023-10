Po oknie transferowym wyraźnie ubyło plotek o przyszłości Kyliana Mbappe. Jednak teraz temat ponownie postanowiła podgrzać włoska La Gazzetta dello Sport. Według tego źródła Francuz trafił na radar gigantów Premier League, co może niepokoić Real Madryt.

IMAGO / Adam Davy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe to obecnie jedno z najgorętszych piłkarskich nazwisk

Wciąż nie wiadomo, gdzie Francuz będzie grał w sezonie 2024/2025

Media spekulują, że będzie to Real Madryt, ale do gry wkraczają także kluby Premier League

Kylian Mbappe na celowniku. Real Madryt i kluby Premier League powalczą o gwiazdora

Kylian Mbappe to piłkarz, którego chciałby każdy topowy klub Europy. Wiele wskazuje na to, że napastnik Paris Saint-Germain opuści Francję w 2024 roku, gdy jego kontrakt dobiegnie końca. Głównym faworytem do przejęcia gwiazdy od kilku lat jest Real Madryt. Jednak najnowsze informacje mogą nieco zaniepokoić obóz Królewskich.

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Real Madryt będzie miał poważną konkurencję w walce o podpis Kyliana Mbappe. Plany Florentino Pereza chcą pokrzyżować kluby Premier League, którym wyjątkowo zależy na sprowadzeniu najgorętszego nazwiska w świecie futbolu. W gronie zainteresowanych znaleźli się Chelsea i Liverpool, a także dwaj inni nieokreśleni giganci ligi angielskiej.

W sadze transferowej z udziałem Kyliana Mbappe regularnie dochodzi do licznych zwrotów akcji. Wydawało się, że Real Madryt już kilkukrotnie był blisko porozumienia, ale w ostateczności nie dochodziło do transferu. Nie zmienia to faktu, że w 2024 roku szanse na pozyskanie gwiazdy reprezentacji Francji będą największe.