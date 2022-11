PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Kataloński Sport doniósł, że Liverpool dołączył do Barcelony i Juventusu w walce o podpis Youssoufy Moukoko. Kontrakt 17-latka z Borussią Dortmund wygaśnie wraz z końcem sezonu i giganci mają nadzieję na skuszenie perspektywicznego napastnika.

Głównym celem transferowym Liverpoolu jest Jude Bellingham

The Reds chcą jednak zakontraktować też innego gracza Borussii Dortmund, Youssoufę Moukoko. Stoczą walkę o 17-latka z Barceloną i Juventusem

Oczywiście, sytuacja może ulec zmianie, jeśli nad Mersey dojdzie do zmiany właściciela

Moukoko i Bellingham – Liverpool chce duet z Dortmundu

W poniedziałek, jak grom z jasnego nieba, spadła wiadomość o możliwej zmianie właściciela w Liverpoolu. Jeśli do tego dojdzie, nowe władze z pewnością ustalą własne priorytety transferowe, zmienić też może się relacja z Juergenem Kloppem, który aktywnie bierze udział w rozmowach na temat ewentualnych wzmocnień. Mimo tego kataloński Sport doniósł, że The Reds zamierzają dołączyć do walki o Youssoufę Moukoko.

17-letni napastnik ma umowę z Borussią Dortmund zaledwie do końca sezonu. Młody napastnik był wściekły na trenera i władze, zwłaszcza, gdy na początku sezonu z rzadka pojawiał się na murawie. Teraz gra regularnie, ale mimo tego może zdecydować się na podjęcie nowej przygody w innym kraju. A ofert mu nie zabraknie. Poza Liverpoolem, chcą go u siebie FC Barcelona i Juventus.

Co ciekawe, priorytetem The Reds na letnie okienko jest kupno Jude’a Bellinghama. Może to zatem oznaczać, że Anglicy naraz “skradną” dortmundczykom dwie wielkie perełki.

Moukoko wystąpił w tym sezonie już w 20 meczach dla BVB na wszystkich frontach. Ma na koncie po sześć bramek i asyst.

