Motor Lublin oficjalnie ogłosił czwarty transfer

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin pozyskał Christophera Simona

Motor Lublin jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu ligowego. Tymczasem klubowe media przekazały o sfinalizowaniu kolejnego wzmocnienia. Tym razem szeregi beniaminka PKO BP Ekstraklasy wzmocnił nowy pomocnik.

“Testowany do tej pory w zespole trenera Mateusza Stolarskiego, Christopher Simon podpisał kontrakt z klubem, który będzie obowiązywał do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia go o jeden rok” – przekazano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Motoru.

Pochodzący z Senegalu zawodnik to 24-latek, który ostatnio bronił barw Generation Foot. W barwach tej ekipy Simon występował między innymi w Afrykańskiej Lidze Mistrzów. Nowy nabytek ekipy z Lublina ma wpłynąć na poprawę gry w ofensywie, grając na pozycji ofensywnego pomocnika.

Motor swój pierwszy mecz w nowej kampanii rozegra 21 lipca o godzinie 20:15. W pierwszej kolejce ekipa Mateusza Stolarskiego zmierzy się w roli gospodarza z Rakowem Częstochowa. Z kolei tydzień później Motor zaliczy pierwsze spotkanie w sezonie 2024/2025 w roli gościa. Zmierzy się wówczas z innym z beniaminków Lechią Gdańsk.

Lublinianie w trakcie okresu przygotowawczego rozegrają pięć spotkań. Motor zaliczył w nich dwa zwycięstwa, dwa remis i jedną porażkę. Przegrał tylko ze Zniczem Pruszków (0:3). W pokonanym polu zostawił z kolei Widzew Łódź (2:1) i Resovię (1:0).

