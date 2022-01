fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata to wciąż zawodnik, który przykuwa dużą uwagę hiszpańskich mediów. Ostatnio Massimiliano Allegri w trakcie jednej z konferencji prasowych sugerował, że napastnik tej zimy na pewno nie rozstanie się z Juventusem. Dziennikarze Sportu przekonują jednak, że zmiana klubu przez Hiszpana wciąż jest możliwa.

Alvaro Morata dołączył do Juve na wypożyczenie z Atletico Madryt we wrześniu 2020 roku

Hiszpan może wkrótce znów zmienić klub, sugerują dziennikarze z Hiszpanii

29-latek wciąż jest łączony z grą w ekipie z Camp Nou

Przyszłość Moraty uzależniona od Icardiego?

Alvaro Morata wciąż jest jednym z tych zawodników, który może zasilić szeregi FC Barcelony. Katalończycy pilnie potrzebują wzmocnień do ataku. Wpływ na taki rozwój wydarzeń ma zakończenie piłkarskiej kariery przez Sergio Aguero. Piłkarz wypożyczony do Juve z Atletico Madryt wydaje się idealnym kandydatem.

Juventus nie miał zamiaru rozstawać się z Moratą, bo nie chciał osłabiać się w ofensywie. Jeśli jednak faktem stanie się przeprowadzka Mauro Icardiego z Paris Saint-Germain do ekipy z Turynu, to wówczas hiszpański piłkarz będzie miał otwartą drogę do zmiany pracodawcy.

Argentyńczyk może dołączyć do Juventusu na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego, o czym spekuluje się od kilku dni. Icardi w związku z tym, że nie należy do pierwszoplanowych postaci w drużynie z Paryża, rozgląda się za nowym klubem. Przede wszystkim takim, w którym będzie mógł regularnie grać.

Media spekulują, że PSG doszło już do porozumienia z Juventusem w sprawie półrocznego wypożyczenia. Kwestią dalszych negocjacji jest z kolei suma odstępnego za transfer definitywny piłkarza do teamu z Allianz Stadium. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem władz Juve, to wówczas Morata otrzyma zgodę na zmianę klubu.

Hiszpan w tej kampanii zdobył siedem bramek w szeregach Bianconerich.

