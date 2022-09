fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Po transferze Marca Cucurelli Chelsea wyciągnęła z Brighton również menedżera Grahama Pottera. Współpracę z Anglikiem dobrze wspomina Moises Caicedo, który również liczy w przyszłości na angaż w ekipie The Blues.

Menedżer Graham Potter zamienił kilka dni temu Brighton na Chelsea

Współpracę z Anglikiem dobrze wspomina pomocnik Moises Caicedo

20-latek zdradza, że chciałby w przyszłości również zasilić szeregi londyńczyków

“Nikt nie odrzuciłby takiej oferty”

Kilka dni temu dokonała się bardzo zaskakująca transakcja. Chelsea zdecydowała się na zwolnienie menedżera Thomasa Tuchela, a jego miejsce zajął Graham Potter, który do tej pory sprawował pieczę nad ekipą Brighton. Wcześniej taki sam kierunek objął defensor “Mew” Marc Cucurella, który wzmocnił londyńczyków za kwotę ponad 60 milionów euro. Wychowanek FC Barcelony z pewnością ucieszył się na wieść ponownej gry pod okiem trenera, dzięki któremu był w stanie uwolnić swój potencjał.

Piłkarze Brighton bardzo chwalą sobie współpracę z Potterem i żałują jego odejścia. W podobnym tonie o Angliku wypowiedział się Moises Caicedo, który do Premier League trafił tej zimy. 20-letni pomocnik zasugerował, że chciałby w przyszłości znów znaleźć się pod skrzydłami Pottera, co jest tożsame z przeniesieniem się do Chelsea.

Jestem wdzięczny Potterowi i jego sztabowi szkoleniowemu, bo dali mi szansę na pokazanie swoich możliwości. Wiadomość o jego odejściu na rzecz Chelsea wywołała u mnie smutek. Bardzo mi pomógł i dalej chciałem mieć takiego trenera, jak on. Ale taki jest futbol

Sam jestem teraz skupiony na Brighton i zbliżającym się mundialu. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony. A potem? Zobaczymy, jak to się ułoży.

Chelsea to jedna z najlepszych drużyn na świecie i nikt nie odrzuciłby oferty od takiego klubu lub o podobnym poziomie. Gra na takim poziomie i odnoszenie sukcesów to dla mnie wielkie marzenie – mówi Caicedo.

