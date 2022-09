fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Pod koniec letniego okienka transferowe Pierre-Emerick Aubameyang zdecydował się na przenosiny do Chelsea. Nie miał okazji zbyt długo pracować z Thomasem Tuchelem, bowiem zaledwie kilka dni później został on zwolniony. Gabończyk wypowiedział się o obecnej sytuacji w londyńskim klubie.

Latem Aubameyang zamienił FC Barcelonę na Chelsea

Kluczową rolę przy tym transferze odegrał menedżer Thomas Tuchel, który chciał ponownie współpracować z Gabończykiem

Aubameyang nie zareagował najlepiej na zwolnienie niemieckiego szkoleniowca. Ma nadzieję, że niedługo nadejdą lepsze czasy

Aubameyang zawiedziony zwolnieniem Tuchela

Saga dotycząca transferu Pierre’a-Emericka Aubameyanga ciągnęła się niemal całe lato. Za wszelką cenę w Chelsea chciał go mieć Thomas Tuchel, który dobrze wspominał współpracę z czasów Borussii Dortmund. Finalnie udało się dopiąć transakcję, a Gabończyk zamienił FC Barcelonę na Londyn.

Sam napastnik również cieszył się na możliwość gry pod okiem niemieckiego szkoleniowca, dlatego wiadomość o zwolnieniu była dla niego szokująca. Tuchela szybko zastąpił Graham Potter, który w środę zadebiutował w roli trenera The Blues. Aubameyang wypowiedział się o obecnej sytuacji w ekipie angielskiego giganta.

Wszyscy wiedzą, jakie relacje łączyły mnie z Thomasem. Zawsze jest smutno, gdy ktoś odchodzi z klubu. Oczywiście, widziałem go tylko przez kilka dni. Kiedy grasz w piłkę musisz bardzo szybko dostosować się do niektórych momentów w sezonie, to może się zdarzyć.

To był szalony tydzień dla nas wszystkich, to część życia, musimy się dostosować, myślę, że w tej chwili jest trochę smutku, miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy do lepszych dni. Oczywiście, myślę, że to trochę dziwne dla wszystkich, nie tylko dla mnie, ale jak powiedziałem, to jest piłka nożna, musisz się dostosować – mówi Aubameyang.

Dla 33-letniego napastnika środowa potyczka z Salzburgiem była drugim występem w barwach Chelsea.

Zobacz również: Graham Potter ocenił swój debiut w Chelsea