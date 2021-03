Źródło: AS

Kylian Mbappe nadal nie zdecydował jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał dużego wyboru. Na chwilę obecną aktualne wydają się być tylko dwie opcje – pozostanie w Paris Saint-Germain lub przenosiny do Realu Madryt.

Manchester City nie powalczy o Mbappe

Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem utalentowanego reprezentanta Francji wymieniany był również Manchester City. Daily Mail poinformowało jednak, że aktualny lider Premier League nie przystąpi do walki o pozyskanie Mbappe, ponieważ nie chce naruszać struktury płacowej w drużynie.

Oczekiwania finansowe 22-letniego napastnika są bardzo wysokie i wynoszą 35 milionów euro netto rocznie. Taką kwotę będzie musiało wypłacać piłkarzowi Paris Saint-Germain, jeżeli ten zdecyduje się na przedłużenie wygasającego 30 czerwca 2022 roku kontraktu. Taką kwotę zapewne będzie oczekiwał także od Realu Madryt, jeżeli ostatecznie nie zdecyduje się na pozostanie we Francji.

Aktualnie wydaje się, że żaden inny klub nie mógłby sobie pozwolić na sprowadzenie Mbappe, choć sytuacja może ulec zmianie. Według dziennika AS kandydatem do jego pozyskania mógłby być Liverpool, ale tylko pod warunkiem, że z klubu odejdzie Mohamed Salah. Hiszpanie zaznaczają jednak, że to pomysł bardziej brytyjskiej prasy niż rzeczywiste plany klubu z Anfield Road.

Mbappe nie śpieszy się z podjęciem decyzji

Paris Saint-Germain jest zdecydowane na przedłużenie kontraktu z Mbappe, ale sam piłkarz nie spieszy się z podjęciem decyzji w tej sprawie. Taka postawa zaczyna martwić przedstawicieli francuskiego klubu z dyrektorem sportowym Leonardo na czele.

Obie strony odbyły już kilka spotkań w tej sprawie. PSG przedstawiło piłkarzowi ofertę 4 lub 5-letniego kontraktu z atrakcyjnym wynagrodzeniem, które uwzględnia również obecną sytuację ekonomiczną. Według medialnych doniesień Mbappe w trakcie spotkań nie znalazł jednak odpowiedzi na wszystkie nurtujące go kwestie i nadal rozważa kwestię swojej przyszłości.

Obecnie Mbappe razem z zespołem prowadzonym przez Mauricio Pochettino przygotowuje się do rewanżowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną, który rozegrany zostanie w środę.



