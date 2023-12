fot. Imago / Mateusz Birecki Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Według najnowszych doniesień mediów Raków Częstochowa wkrótce może pozyskać nowego bramkarza

Meczyki.pl podały, że Muhamed Sahinović ma zasilić szeregi mistrza Polski

20-latek jest wyceniany na 400 tysięcy euro

Sahinović ma wzmocnić Raków Częstochowa

Raków Częstochowa ma w tym roku do rozegrania jeszcze tylko trzy spotkania. Dwa w PKO Ekstraklasie i jedno w europejskich pucharach. Jednocześnie władze ekipy z Limanowskiego koncentrują się już na zimowym oknie transferowym.

Meczyki.pl podały, że szeregi Rakowa może wkrótce wzmocnić nowy bramkarz. Łączony z przeprowadzką do klubu z Częstochowy jest Muhamed Sahinović. Jeśli transakcja stałaby się faktem, to konkurenta do gry między słupkami zyskałby Vladan Kovacević. 25-latek od dłuższego czasu jest mocnym punktem ekipy Dawida Szwargi.

Sahinovic to natomiast 20-latek, broniący aktualnie barw FK Sarajewo. Zawodnik już latem był łączony z transferem do Rakowa. Finalnie transakcja nie doszła do skutku, ale wygląda na to, że zostało to tylko odroczone w czasie.

Czytaj więcej: Rozlosowano pary 1/4 finału Pucharu Polski, nie zabraknie hitów