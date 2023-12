Rozlosowano pary 1/4 finału Pucharu Polski, nie zabraknie hitów

fot. Imago / Borys Gogulski/ CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fortuna Puchar Polski

Nie zabraknie emocji w spotkaniach w ramach 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski

W piątek odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych

Na miano szlagieru zasługuje starcie z udziałem Wisły Kraków i Widzewa Łódź

Walka o Puchar Polski trwa

Fortuna Puchar Polski to bardzio emocjonujące rozgryweki, które w ćwierćfinałach będą zdominowane przez przedstawicieli PKO Ekstraklasy. Siedem ekip z elity powalczy wiosną o awans do półfinału rozgrywek. Honoru drużyn z Fortuna 1 Ligi broni tylko Wisła Kraków, która była pewna przed startem losowanie, że niezależnie od tego, na kogo trafi, to mecz w ćwierćfinale rozgrywek zagra u siebie.

Trwająca edycja krajowego pucharu jest wyjątkowa, bo jubileuszowa. Po raz 70. w historii konkretne drużyny walczą o prestiżowe trofeum. Finał rozgrywek zaplanowany jest na 2 maja 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Pary 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Piast Gliwice – Raków Częstochowa

Wisła Kraków – Widzew Łódź

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce

Mecze w ramach 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski zaplanowane są na 27-29 lutego. Zwycięzcy tych spotkań powalczą o finał 3 kwietnia w spotkaniach półfinałowych.