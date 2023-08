Leandro Paredes najpewniej wkrótce zmieni barwy klubowe. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał nowe wieści na temat Argentyńczyka, sugerujące, że nieunikniony jest transfer piłkarz do AS Roma.

fot. Imago / Ettore Griffoni / LiveMedia Na zdjęciu: Leandro Paredes

Nowym zawodnikiem AS Roma zostanie Leandro Paredes

Wieściami na temat Argentyńczyka podzielił się na X dziennikarz Fabrizio Romano

29-latek znalazł już sobie miejsce do życia w Rzymie i wkrótce ma zostać zaprezentowany w nowym klubie

Paredes zamienia PSG na AS Roma

Leandro Paredes to defensywny pomocnik, mający kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca przyszłego roku. W związku z tym tego lata klub z Parc des Princes ma jedną z ostatnich okazji na zarobienie na transferze z udziałem piłkarza.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał natomiast, że zawodnik jest już bardzo blisko przeprowadzki do AS Roma. Do ustalenia zostało tylko kilka szczegółów. Na dniach Argentyńczyk ma udać się do Włoch w celu sfinalizowania transakcji.

Sam zawodnik nie ukrywa, że chce dołączyć do ekipy Jose Mourinho. Wcześniej w mediach pojawiły się już wieści, że piłkarz znalazł sobie miejsce do życia w Rzymie. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 12 milionów euro.

Giallorossi w poprzedniej kampanii zajęli szóste miejsce w tabeli Serie A. Tym samym w sezonie 2023/2024 ekipa z Rzymu wystąpi w Lidze Europy.

