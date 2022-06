Źródło: AS Monaco

fot. PressFocus Na zdjęciu: Takumi Minamino

Takumi Minamimo został nowym zawodnikiem AS Monaco, poinformowało biuro prasowe przedstawiciela Ligue 1. Japończyk związał się z przedstawicielem Ligue 1 kontraktem do 2026 roku.

Takumi Minamino zmienił barwy klubowe

27-latek związał się umową do 2026 roku z AS Monaco

Zawodnik trafił do ekipy z Ligue 1 za 15 mln euro plus trzy miliony euro bonusów

Minamimo w Monaco

Takumi Minamino od dłuższego czasu poszukiwał nowego pracodawcy. Jasne było, że po transferze Darvina Nuneza do Liverpoolu zabraknie miejsca w kadrze The Reds dla reprezentanta Japonii.

Ostatecznie Minamimo dołączył do Monaco za 15 milionów euro plus trzy miliony euro w formie bonusów. Zawodnik parafował kontrakt na cztery sezony.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de @takumina0116 🇯🇵



Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026.#WelcomeTakumi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2022

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu dołączenia do AS Monaco. Cieszę się, że mogę być częścią projektu klubu, który właśnie dwa razy z rzędu stanął na podium i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w lidze francuskiej. Nie mogę się doczekać, aż odkryję moje nowe środowisko i zrobię wszystko, co możliwe, aby pomóc zespołowi – przekonywał Minamino cytowany przez oficjalną stronę drużyny z Księstwa.

Japoński piłkarz pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Cerezo Osaka, skąd trafił do Red Bull Salzburg. Następnie zasilił szeregi Liverpoolu, będąc w międzyczasie wypożyczonym do Southampton. W nowej kampanii Minamino będzie już bronił barw Monaco.

27-latek ma na swoim koncie 42 występy w reprezentacji Japonii. Strzelił w nich 17 goli.

