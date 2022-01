Pressfocus Na zdjęciu: Sergej Milinkovic-Savic

Coraz więcej wskazuje, że Paul Pogba rozgrywa właśnie ostatni sezon w koszulce Czerwonych Diabłów. Klub powoli godzi się z odejściem Francuza, dlatego szuka jego zastępcy. Jak podało Calciomercato, Man Utd planuje sprowadzić latem jednego z kluczowych piłkarzy Lazio. Na radarze szefów z Old Trafford znalazł się Sergej Milinkovic-Savic.

Man Utd rozgląda się za zastępcą Paula Pogby

Declan Rice nie otrzyma zgody na transfer, a to właśnie Anglik był przymierzany do przenosin na Old Trafford

Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Sergiej Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic gotowy na wielki transfer

Z początku priorytetem Ralfa Rangnicka było zatrzymanie na dłużej w klubie Paula Pogby. Pomocnik nie do końca jest zainteresowany przedłużeniem umowy z Man Utd. Najnowsza propozycja dawała możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy. Po akceptacji Francuz miałby inkasować aż 500 tyś. funtów tygodniowo, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym piłkarzem w historii Premier League.

Jednak nawet tak lukratywna oferta nie przekonała 28-latka, który zapewne po wypełnieniu kontraktu spróbuje nowego wyzwania. Glazerowie powoli godzą się z jego odejściem, więc szukają alternatyw. Man Utd od dłuższego czasu poluje na Declana Rice’a z West Ham. W układance Davida Moyesa, Anglik jest kluczowym piłkarzem, a z racji na ważną umowę do 2024 r., londyńczycy nie planują jeszcze sprzedawać swojego talizmanu.

Z tego powodu działacze przejrzeli rynek i po ich lupę wpadł Sergej Milinkovic-Savic. Serb ma świetne zadatki na angaż w angielskiej ekstraklasie. Pomimo częstych działań w środku pola, do tej pory zdobył siedem goli i siedem asyst w 19 spotkaniach w Serie A. Do tego charakteryzuje go wysoki wzrost, więc byłby idealnym partnerem dla McTominay’a.

Dziennikarze Calciomercato uważają, że Czerwone Diabły doszły już nawet do nieformalnego porozumienia z Lazio w sprawie transferu. Kwota całej operacji sięgać będzie 70 mln euro, z kolei zawodnik może liczyć na 300 tyś. funtów tygodniowo. Co ciekawe, usługami gracza interesuje się też Juventus. Stara Dama ma jednak mniejsze szanse w tym wyścigu, ponieważ ekipa z Old Trafford może zaoferować 26-latkowi znacznie ciekawszy i lepszy finansowo projekt.

