Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik prawdopodobnie pozostanie w Juventusie

O tym, że Arkadiusz Milik ma opuścić ekipę Juventusu Turyn mówiło się już od bardzo dawna. Właściwie ostatnie miesiące i tygodnie w dużej mierze poświęcone są doniesieniom na temat przyszłości napastnika reprezentacji Polski. Do tej pory Polak łączony był z kilkoma bardzo znaczącymi klubami na mapie Europy, jak AC Milan, Lazio oraz Besiktas Stambuł. Okazuje się jednak, że to wszystko mogły być tylko plotki i wcale żadnego transferu nie będzie.

Według informacji przekazanych właśnie przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Arkadiusz Milik nie chce ruszać się z Piemontu i prawdopodobnie pozostanie w Juventusie na kolejny sezon. 30-latek ma jeszcze ważną umowę przez najbliższe dwa lata – do końca czerwca 2026 roku – i chcę ją wypełnić do końca. Tym samym ucina to wielotygodniowe spekulacje na temat jego odejścia ze Starej Damy.

Łącznie w barwach Juventusu Turyn 30-letni Milik rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zaliczył dwie asysty. W sumie w lidze włoskiej ma na koncie ponad 150 występów i 49 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia go aktualnie na raptem sześć milionów euro. Można domniemywać, że pozostanie w Turynie będzie wiązało się z częstą wizytą na ławce rezerwowych lub nawet na trybunach.

Czytaj więcej: Salah odejdzie z Liverpoolu! Piłkarz zdecydował ws. przyszłości