Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik na wylocie z Juventusu, duże grono chętnych w tym Bologna

Arkadiusz Milik wciąż nie może być pewny swojej przyszłości w zespole Juventusu. Reprezentant Polski od dłuższego czasu łączony jest z odejściem z klubu i coraz więcej wskazuje na to, że latem pożegna się z Turynem. To, o czym mówiono od dawna, czyli chęci pozbycia się napastnika przez Starą Damę potwierdził Fabrizio Romano w programie “Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl.

– Milik może opuścić tego lata Juventus. Kilka klubów – nie tylko z Włoch – jest nim zainteresowane. W tym gronie jest Bologna – powiedział Fabrizio Romano w programie na kanale Meczyki.pl.

Sam piłkarz woli jednak zostać na następny sezon w Juventusie. Gianluca Di Marzio w rozmowie z Goal.pl przekazał, że Milik chce przekonać do siebie nowego trenera – Thiago Mottę. Póki co nie wiadomo, jaka przyszłość czeka 30-letniego napastnika. Z pewnością jednak informacje o ewentualnym transferze Polaka będą wracać jak bumerang.

Aktualnie snajper reprezentacji Polski jest w ostatniej fazie powrotu do treningów po feralnej kontuzji. Przypomnijmy, że Milik podczas meczu towarzyskiego z Ukrainą przed Euro 2024 doznał urazu łąkotki. Niefortunna kontuzja wyłączyła go z gry w europejskim turnieju.

Arkadiusz Milik do Juventusu trafił pod koniec sierpnia 2022 roku z Olympique Marsylii. Początkowo w formie wypożyczenia, lecz później Juventus wykupił go za kwotę 7,3 milionów euro. Łącznie reprezentant Polski rozegrał w barwach Starej Damy 75 spotkań, w których zdobył 17 goli. Umowa zawodnika z klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku.