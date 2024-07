Milik łączony z głośnym transferem. Znamy decyzję Polaka [NASZ NEWS]

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik łączony z Bologną i Romą. Polak chce zostać w Juventusie

Od kilku tygodni w mediach trwają spekulacje na temat przyszłości Arkadiusza Milika. Według wielu źródeł polski napastnik znalazł się na wylocie z Juventusu i może szukać nowego klubu. Miało być to pokłosie zmiany na stanowisku trenera. Przypomnijmy, że Massimiliano Allegriego zastąpił Thiago Motta.

Serwis ilromanista.it łączył reprezentanta Polski z przenosinami do AS Romy, a dziennikarz Alfredo Pedulla informował o potencjalnych przenosinach Milika do Bologni. Jednak na ten moment dużo wskazuje na to, że Polak może pozostać na Allianz Stadium.

Gianluca Di Marzio, znany włoski insider transferowy, w rozmowie z Goal.pl przekazał, że Arkadiusz Milik zdecydował się na walkę o pozostanie w Juventusie. Polak liczy na to, że przekona Thiago Mottę i będzie rywalem dla Dusana Vlahovicia w sezonie 2024/2025.

– Chce zostać w Juventusie. Jest jedyną alternatywą dla Vlahovicia, więc chce zobaczyć, czy Thiago Motta go polubi – powiedział Di Marzio o Miliku.

A co jeśli szkoleniowiec Juventusu ostatecznie skreśli Milika? Włoski dziennikarz powiedział, że w takiej sytuacji napastnik będzie chciał doprowadzić do transferu do Premier League. Dla Polaka byłby to kolejny wyjątkowy etap w karierze, bo do tej pory zdobywał gole już na boiskach: Bundesligi, Eredivisie, Ligue 1 oraz oczywiście Serie A.

