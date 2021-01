Milik coraz bliżej zmiany klubu. Testy jeszcze w tym tygodniu

Arkadiusz Milik według informacji włoskich mediów w najbliższy czwartek ma przejść testy medyczne przed transferem do nowego klubu. SSC Napoli i Olympique Marsylia podobno doszły do porozumienia w sprawie transakcji.

Arkadiusz Milik ma kontrakt ważny z ekipą z Neapolu tylko do końca czerwca tego roku. W związku z tym według wielu głosów pewne jest, że reprezentant Polski tej zimy zmieni przynależność klubową. Chociaż jeszcze latem minionego roku wymieniało się w kontekście Milika takie kluby jak Juventus FC, czy AS Romę, to na dzisiaj najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że wychowanek Rozwoju Katowice zasili szeregi OM.

W związku z powyższym polski napastnik obierze szlak, który w przeszłości wytoczyli między innymi Ireneusz Jeleń, czy Mariusz Stępiński. Godne uwagi jest to, że wymieniona dwójka miała okazję grać we francuskiej ekstraklasie. Pierwszy bronił barw Aj Auxerre, a broniący aktualnie barw US Lecce piłkarza, grał w FC Nantes.

Rai Spor sugeruje, że Milik ma w czwartek przejść testy medyczne przed transferem do teamu dowodzonego przez Andre Villasa Boasa. 26-latek ma zasilić szeregi Olympique Marsylia za dziewięć milionów euro plus cztery miliony euro w formie bonusów. Polski napastnik ma zasilić szeregi przedstawiciela Ligue 1 na zasadzie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego.

Tajemnica Poliszynela jest natomiast to, że Milik doszedł już do porozumienia z francuską ekipą w sprawie warunków indywidualnych. Polak ma zarabiać w szeregach OM mniej więcej cztery miliony euro. We włoskim klubie zawodnik może liczyć na apanaże w wysokości 2,5 miliona euro rocznie.