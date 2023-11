IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jonathan David

Umowa Jonathana Davida z LOSC Lille obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku

Najbliższego lata Kanadyjczyka spróbuje sprowadzić AC Milan

Włosi muszą jednak być świadomi rywalizacji ze strony Premier League

David szykuje się do opuszczenia Francji. AC Milan szykuje ofertę

Jonathan David nie ma za sobą udanych pierwszych miesięcy sezonu 2023/2024. Mimo tego trzeba przyznać, że reprezentant Kanady najprawdopodobniej osiągnął już W LOSC Lille wszystko, co mógł. W 2021 roku napastnik niespodziewanie poprowadził Les Dogues do mistrzostwa Francji, strzelając 13 bramek w Ligue 1. Jeśli zaś chodzi o indywidualne popisy, najbardziej udany był dla niego miniony sezon. To wtedy ustrzelił aż 24 ligowe gole, ustępując jedynie Alexandre’owi Lacazette’owi oraz Kylianowi Mbappe.

Fabrizio Romano przekonuje, że napastnik spróbuje najbliższego lata opuścić Francję. Jego umowa z Lille obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że jeśli klub chce zarobić na podopiecznym, musi go sprzedać po zakończeniu tego sezonu. Trudno wyobrazić sobie, by gracz tak rozchwytywany zdecydował się parafować nowy kontrakt na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

23-latek nie może narzekać na brak zainteresowania. Według wspomnianego źródła, parol na zawodnika zagiął AC Milan. Rossoneri zdają sobie sprawę, że przyszłe lato jest jedyną okazją, by zdołali finansowo domknąć tego typu operację. Dlatego zdecydowanie na nią postawią, pomimo tego, że już muszą mierzyć się z rywalizacją ze strony trzech klubów Premier League.

David w tym sezonie rozegrał już 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.

Zobacz też: Southgate prosi napastnika Newcastle o cierpliwość. “Wkrótce”.