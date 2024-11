fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Diaz wróci do Milanu? Transfer możliwy zimą

Brahim Diaz ucierpiał na letnim transferze Kyliana Mbappe. W poprzednim sezonie Marokańczyk wyrobił sobie renomę, wielokrotnie pomagając drużynie wygrywać mecze. Obecnie walczy o minuty w Realu Madryt i nie jest pierwszym wyborem Carlo Ancelottiego. Diaz zna swoją wartość i ma świadomość, że na Santiago Bernabeu nie jest wystarczająco doceniany. “La Gazzetta dello Sport” sugeruje, że może go to skłonić do zmiany otoczenia. Pomocnik nie miałby problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy.

Włoskie media informują także, że dobre relacje między piłkarzem a Milanem mogą pomóc w jego powrocie na San Siro. Swego czasu był tam wypożyczony, a imponujące występy poskutkowały szansą w Realu Madryt. Rossoneri już wcześniej chcieli zatrzymać go na stałe, lecz Królewscy wiązali z nim ambitne plany i nie rozważali sprzedaży. Teraz może być inaczej.

Na ten moment działania nie wykraczają poza zwyczajne zainteresowanie i monitorowanie sytuacji. Jeśli Diaz w najbliższych tygodniach nie zacznie grać w Realu Madryt częściej, Milan powinien zgłosić się po niego zimą. Włoski gigant notuje w tym sezonie dość przeciętne wyniki i szuka wzmocnień, a transfer Marokańczyka byłby tym z gatunku pożądanych.

Dla Diaza Mediolan byłby preferowanym kierunkiem, jeśli faktycznie zdecydowałby się opuścić szeregi Realu. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro. Dla Królewskich zaliczył w tym sezonie dziewięć występów.