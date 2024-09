Milan liczył na sensacyjny transfer. Gwiazdor odmówił Źródło: La Gazzetta dello Sport Sebastian Janus Milan prowadził rozmowy z Adrienem Rabiotem, który od miesięcy pozostaje bez klubu. Francuski gwiazdor postanowił jednak odmówić - informuje „La Gazzetta dello Sport”.

2XTD922 Milan, Italy. 13 Aug, 2024. Paulo Fonseca, head coach of AC Milan, during AC Milan against AC Monza, Silvio Berlusconi Trophy, at Giuseppe Meazza Stadium. Credit: Alessio Morgese/Alessio Morgese / Emage / Alamy live news Na zdjęciu: