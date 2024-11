Milan obserwuje piłkarza Serie A. Klub szuka wzmocnień

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Warren Bondo obserwowany przez AC Milan

AC Milan poszukuje utalentowanych zawodników. Jednym z takich piłkarzy jest Warren Bondo, młody francuski pomocnik występujący obecnie w Monzy. Klub z Mediolanu obserwuje rozwój 21-latka, który w przyszłości mógłby być wzmocnieniem zespołu.

Wyniki Milanu pozostawiają wiele do życzenia. Zespół zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A. Dlatego już teraz rozgląda się za kolejnymi opcjami transferowymi. Jednym z zawodników, którzy znajdują się w kręgu zainteresowań jest Warren Bondo.

Francuz swoje pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu stawiał we francuskim AS Nancy Lorraine, skąd w 2022 roku przeniósł się do Monzy. W międzyczasie został wypożyczony do Regginy, gdzie spędził drugą połowę zeszłego sezonu.

Obecnie Bondo jest kluczowym piłkarzem Monzy, mimo że drużyna zajmuje miejsce w strefie spadkowej w Serie A.

Kontrakt 21-letniego Francuza z Monzą obowiązuje do czerwca 2027 roku. W tym sezonie zaliczył już 14 występów, a dotychczas w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech zagrał 41 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

Milan przygląda się uważnie rozwojowi młodego pomocnika i myśli o kolejnych krokach, które pozwolą wzmocnić drużynę.

