Milan liczy na sprzedaż dwóch piłkarzy. Są zainteresowani

Galatasaray i kluby z Premier League celują w Emersona i Okafora

AC Milan nie tylko pracuje nad wzmocnieniami podczas zimowego mercato, ale także poszukuje klubów dla zawodników nie znajdujących się w planach na przyszłość. Sergio Conceicao dąży do budowy składu, który będzie odpowiadał jego preferencjom.

Jak podaje Fabrizio Romano, Galatasaray skontaktowało się z włoskim klubem w sprawie transferu Emersona Royala. Brazylijski prawy obrońca trafił do Milanu z Tottenhamu zaledwie sześć miesięcy temu, ale jego przyszłość pozostaje niepewna. W obliczu spekulacji na temat przedłużenia kontraktu kapitana Davide Calabrii, który wygasa w czerwcu oraz możliwego transferu Kyle’a Walkera z Manchesteru City, Rossoneri mogą być otwarci na sprzedaż zawodnika.

W międzyczasie Milan planuje także zmiany w ofensywie. Szwajcarski napastnik Noah Okafor nie znajduje się już w planach klubu. Według “Gazzetty” jego transfer do RB Lipsk upadł na początku miesiąca, ponieważ zawodnik musi dojść do formy po niedawnej kontuzji. Jednak nowym kierunkiem dla Szwajcara jest Premier League. Kluby takie jak West Ham i Bournemouth wyraziły zainteresowanie 24-letnim napastnikiem. Jednocześnie Milan prowadzi rozmowy z Chelsea w sprawie Joao Felixa, co dodatkowo może wpłynąć na sytuację Szwajcara w drużynie.

Rossoneri wciąż dążą do wielu zmian w składzie oraz budowy bardziej konkurencyjnej drużyny. Obecna sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem, a przecież mediolański klub ma aspiracje, by w przyszłym sezonie ponownie zagrać w Lidze Mistrzów.

